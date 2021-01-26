مصدر لمصراوي: مصطفى محمد يعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لحسم عرض جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رامي بشاي:

كشف مصدر في الزمالك عن قيام مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول بالنادي، جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء لمناقشة عرض جالاتا سراي التركي.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك جلسة تعقد حاليا بين مصطفى محمد ومسؤولي الزمالك لحسم انتقاله لفريق جالاتا سراي التركي.

وقام نادي جالاتا سراي التركي بإرسال عرض جديد للزمالك من أجل الحصول على مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، بنية الشراء بشكل نهائي بعد ذلك، الأمر الذي يقابله مرونة من إدارة الزمالك في دراسة الموقف مع إمكانية الموفقة على رحيل اللاعب.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مطلع بأن مصطفى محمد مهاجم الزمالك تلقى عرضًا جديدًا من جالاتا سراي التركي للحصول على خدماته، على سبيل الإعارة، الأمر الذي يقوم مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي بدراسته.

وقال مصدر تحفظ على ذكر اسمه في تصريحاته لمصراوي بأن رغبة مصطفى محمد الأولى مازالت الاحتراف في الخارج على الأخص بعد قرار إيقافه 4 مباريات من اللقاءات المقبلة للزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويشترط الزمالك أن يتمكن من التعاقد مع بديل لمصطفى محمد في الانتقالات الشتوية الحالية للموافقة على رحيل مهاجم المنتخب الأولمبي.