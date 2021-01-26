خاص.. تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة محمد هاني لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تعرض محمد هاني لاعب النادي الأهلي للإصابة، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

وسقط ظهير أيمن النادي الأهلي على أرض الملعب دون أي تدخل، ليشتكي من إصابة عضلية.

وغادر محمد هاني فى الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، بعد تعرضه للإصابة، ودخل أحمد رمضان بيكهام بدلاً منه.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن استبدال محمد هاني جاء بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وقال أبو عبلة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "فضلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، وذلك حفاظًا عليه".

وأضاف: "اللاعب يجري أشعة سونار غدًا الخميس للاطمئنان على حالته".

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالبطولة أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.