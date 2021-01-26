خاص.. تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة محمد هاني لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
تعرض محمد هاني لاعب النادي الأهلي للإصابة، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري.
وسقط ظهير أيمن النادي الأهلي على أرض الملعب دون أي تدخل، ليشتكي من إصابة عضلية.
وغادر محمد هاني فى الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، بعد تعرضه للإصابة، ودخل أحمد رمضان بيكهام بدلاً منه.
وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن استبدال محمد هاني جاء بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
وقال أبو عبلة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "فضلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، وذلك حفاظًا عليه".
وأضاف: "اللاعب يجري أشعة سونار غدًا الخميس للاطمئنان على حالته".
ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالبطولة أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.