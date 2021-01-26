الزمالك: لا مجال للتفاوض مرة أخرى مع سانت إيتيان بشأن مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إنه لا جديد بشأن المفاوضات مع نادي سانت إيتيان الفرنسي بخصوص احتراف مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض.

وأضاف إبراهيم في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أنه رغم محاولات الجانب الفرنسي بفتح الباب مجددا إلا أن الزمالك مصر على غلق الملف.

وأوضح، أن الزمالك متمسك بالقرار الذي أصدره من قبل بغلق هذا الملف تماما خاصة في ظل التصريحات السابقة لمسئولي النادي الفرنسي والمسيئة للنادي.

وأكد أنه لا مجال للتفاوض مع النادي الفرنسي مجددا خاصة، وأن ذلك سيتعارض مع قيم ومبادئ النادي العريق مشيرا إلى أن كرامة نادي الزمالك أهم من ملايين سانت إيتيان الفرنسي.

وأشار إلى أن نادي الزمالك يتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، ما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسؤولين بالنادي.

وفي سياق متصل، قال جان لوك بويزين مدير التعاقدات بنادي سانت إيتيان الفرنسي، إن إدارة النادي ما زالت تدرس عددًا من الاحتمالات فيما يخص صفقة نجم الزمالك مصطفى محمد، فيما كشف مصدر أن النادي الفرنسي يسعى للاقتراض؛ لإتمام الصفقة.

وكانت المفاوضات بين الزمالك وبين سانت إيتيان قد توقفت الشهر الجاري خاصة في ظل خروج عن النص من جانب مسؤولي النادي الفرنسي، عندما قال رولان رومييه رئيس النادي إن بعض مسؤولي الزمالك طلبوا الحصول على عمولات من أجل تسهيل إتمام الصفقة وهو ما اعتذر عنه مسؤولو سانت إييتان في بيان رسمي في وقتٍ لاحق.