بعد لفت الأنظار.. هل يحق للأهلي استعادة لاعبه المعار من سموحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالأهلي أن النادي يحق له استعادة لاعبه المعار أحمد حمدي عبدالقادر من صفوف سموحة في الصيف المقبل.

وانتقل عبدالقادر (21 عاما) معارا إلى سموحة في ديسمبر الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "الأهلي لديه الحق في إعادة عبد القادر لصفوفه بعد أول موسم له مع النادي السكندري".

ولفت عبدالقادر الأنظار في لقاء بيراميدز بالجولة التاسعة للدوري، قبل أن ينجح اليوم في تسجيل أول أهدافه مع الفريق السكندري في مواجهة المقاولون.

وقاد عبدالقادر سموحة لتحقيق أول انتصار في 2021 بعدما أدرك التعادل لفريقه أمام المقاولون قبل أن يسجل مصطفى فتحي هدف الفوز.

وكان النادي الأهلي استطاع أن يُعيد أحمد عبد القادر مرة أخرى لصفوف الفريق، بعدما خاض تجربة في صفوف سبارتا براج التشيكي في 2018.

جدير بالذكر أن أحمد عبد القادر رحل إلى صفوف سبارتا براج في عام 2018 دون الحصول على موافقة مسئولي الأهلي وقتها خلال تواجده في فريق الشباب.