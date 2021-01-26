وست هام يسحق كريستال بالاس بقيادة نجم فانتازي البريميرليج “سوتشيك” ويتجاوز ليفربول!

تجاوز وست هام ليفربول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الفوز الذي حققه على ملعب كريستال بالاس “سيلهورست بارك” بنتيجة 3/2 ضمن مباريات اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الـ 20 من المسابقة.

ورفع فريق المدرب ديفيد مويس رصيد نقاطه لـ 35 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي تنتظره مباراة مُعقدة على ملعب توتنهام هوتسبير في شمال لندن بعد غد الخميس في ختام الجولة ذاتها.

ويدين فريق وست هام بالفضل للاعب التشيكي “توماس سوتشيك” أو نجم فانتازي البريميرليج هذه الأيام، حيث سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 9 و25، ليقلب الطاولة على كريستال بالاس الذي كان قد تقدم في الدقيقة 3 عن طريق تسديدة من ويلفريد زاها.

وسجل توماس سوتشيك 5 أهداف قبل مباراة اليوم، ما دفع العديد من مُحبي لعبة فانتازي البريميرليج لاختياره في فرقهم قبل بدء الجولة 20، ولم يُخب ظنهم فيه، حيث سجل ثنائية رائعة من صناعة ميشيل أنطونيو وكريسويل، ليمنح فريقه أفضلية نفسية مع مطلع الشوط الثاني والذي شهد تسجيل كريج داوسون للهدف الثالث من صناعة جارود بوين.

ولم يكف الهدف الذي سجله “باتشواي” من صناعة جوردان أيو، فريق كريستال بالاس لتفادي الخسارة، حيث جاء في الدقيقة السابعة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع.

ويأمل عشاق وست هام يونايتد في أن يتعرض جميع كبار الدوري الانجليزي لنتائج سلبية خلال مباريات الجولة 20، للبقاء في دائرة المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث صار فريق الهامرز على بُعد خمس نقاط من مانشستر يونايتد المتصدر، وخلف مانشستر سيتي وليستر سيتي بفارق ثلاث نقاط، ومتفوقًا على ليفربول بفارق نقطة وتوتنهام بفارق نقطتين.