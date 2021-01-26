بث مباشر مباريات اليوم | ديربي ميلانو..قمة في مصر، اختبار صعب للسيتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباريات اليوم لأهم المواجهات في إيطاليا وإنجلترا ومصر، بالاضافة إلى تغطية خاصة لمنافسات كأس الخليج العربي الاماراتي وكأس أمم أفريقيا للمحليين.

وافتتحت مباريات اليوم في الجزائر بـ 10 مباريات لعل أهمها بين شباب بلوزداد واتحاد بلعباس انتهت بفوز الأول 1/3، بالاضافة إلى قمة الجولة بين مولودية الجزائر ومولودية وهران، وانتهت بفوز فريق العاصمة بثنائية نظيفة وشهد اللقاء طرد لاعبين من وهران.

وخسر المقاولون العرب في الدوري المصري أمام سموحة بنتيجة 2/1 قبل دقائق من مباراة القمة بين الاهلي وبيراميدز، وهو اللقاء الأخير للمارد الأحمر قبل السفر إلى كأس العالم للأندية.

وفي الدوري الانجليزي أقيمت مباراة ديربي لندن بين كريستال بالاس ووست هام يونايتد على ملعب سيلهورست بارك، وتقام مباراة صعبة في المساء بين مانشستر سيتي ووست بروميتش على ملعب الأخير هاوثرنس.

وعلى الأراضي الإيطالية، يواجه الانتر جاره وعدوه اللدود ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو، والمباراة منقولة على قناة ليبيا الرياضية.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الأوغندي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، وفي نفس التوقيت تلعب توجو مع رواندا لحساب نفس المجموعة الثالثة.

إليكم روابط بث مباشر لكل مباراة من مباريات اليوم