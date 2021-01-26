مباريات اليوم في الدوري الانجليزي | موعد مباراة مانشستر سيتي وبروميتش والقنوات الناقلة

تنقل قناة بين سبورتس الأولى على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات، مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحل ضيفاً ثقيلاً على نادي ويست بروميتش ألبيون برسم الجولة 20 من الدوري، والمقرر إجراؤها ضمن مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري على ملعب “ذا هاوثورنس”.

ووقع اختيار قنوات بين سبورتس القطرية على المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على مباراة ويست بروميتش و مان سيتي، والتي سيحاول فيها فريق بيب جوارديولا تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر مانشستر يونايتد في صدارة الدوري، فيما لازالت كتيبة سام الاردايس تحاول الهروب من مخالب الهبوط للدرجة الأولى “التشمبيونشيب”، وتنطلق المباراة بداية من الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت جرينتش، 23:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الأول مع مباراة أكثر (40 نقطة من 19 مباراة)، أما المضيف ويست بروميتش فيحتل المركز 19 برصيد 11 نقطة فقط، حققها من 19 مباراة، كما أنه يتوفر على أضعف خط دفاع في الدوري الانجليزي، بعد تلقي شباكهم 43 هدف.

ويفتقد بيب جوارديولا للنجم البلجيكي كيفن دي بروين، الذي خرج مصاباً في آخر مباراة في الدوري أمام أستون فيلا، كما يفتقد لجهود المهاجم المخضرم سيرخيو أجويرو، الذي يقضي فترة الحجر الصحي بسبب ملامسته لأحد المصابين بفيروس كورونا.

وتنقل قنوات أجنبية أخرى مباراة ويست بروميتش و مانشستر سيتي، حيث ستقوم قنوات “دازن الاسبانية عبر القمر الصناعي أسترا 19 شرقاً، وسبورت تيفي البرتغالية على القمر الصناعي هيسباسات 30 غرباً، وكنال بلوس الفرنسية على أسترا 19 شرقاً، وكنال بلوس البولندية على القمر الصناعي الأوروبي هوتبورد 13 شرقاً، وزيجو سبورت الهولندية على أسترا 23 شرقاً” وقنوات أخرى وقائع المباراة.