السوق السعودي | الشباب يُحدد مطلب وحيد لتسليم الحمدان للهلال!

كشفت مصادر مُطلعة أن نادي الهلال السعودي اقترب من التعاقد مع مهاجم الشباب، عبدالله الحمدان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ودخل الحمدان الفترة الحرة من عقده مع الشباب، التي تتيح له التوقيع لأي فريق يريد الإنضمام إليه، ولم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه بشأن تجديد عقده الذي ينتهي يونيو المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الشباب سيطلب التعاقد مع لاعب الهلال، مدالله العليان، مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد عبدالله الحمدان.
ويبلغ الحمدان من العمر 21 عامًا، وقدم مستوى مميز مع الشباب في الموسم الحالي، وساهم مع فريقه في تسجيل 10 أهداف في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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