شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «توخيل» بعد توليه تدريب البلوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألمانى توماس توخيل المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي، أنه سيبذل قصاري جهده مع البلوز خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين النتائج في الدوري الإنجليزي.

وقال توخيل للموقع الرسمى للنادى الإنجليزي بعد توليه مهمة تدريب البلوز،:«أود أن أشكر نادي تشيلسي على ثقتهم بي وبطاقم العمل، لدينا جميعا احترام كبير لعمل فرانك لامبارد الذي صنعه في تشيلسي، في الوقت نفسه أتشوق لمقابلة فريقي الجديد والمنافسة في الدوري الأكثر إثارة في كرة القدم، أنا ممتن لكوني الآن جزءا من عائلة تشيلسي إنه شعور رائع».