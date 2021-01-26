شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء إنتخابات برشلونة 7 مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف نادى برشلونة الإسبانى، مساء اليوم، الثلاثاء، إجراء انتخابات رئاسة النادى الكتالونى يوم 7 مارس المقبل مع انتهاء الحملات الانتخابية للمرشحين يوم 5 من الشهر ذاته.

وأصدر برشلونة بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ذكر فيه "تستمر الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون الثلاثة لرئاسة النادى حتى 5 مارس"، مضيفا "بعد أن تم تأجيل الموعد المحدد للانتخابات اضطراريا بسبب كوفيد 19، وافقت الإدارة على الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة في 7 مارس، من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً في مختلف الأماكن الانتخابية".

أضاف بيان نادى برشلونة الإسبانى، أنه سيكون هناك نوعان من التصويت فى الانتخابات، إما عبر مركز البريد المركزي، أو عبر إرسال بطاقة التصويت من مركز الإقامة، الأمر الذي سيكون متاحًا الأشخاص فوق 65 عامًا، أو للذين يتعذر عليهم السفر من أجل أسباب صحية.

وتابع البيان أنه يجب على الأعضاء الراغبين في التصويت من مراكز إقامتهم، تقديم إشعار للنادي قبل 29 يناير، عبر ملء الاستمارة التي ستنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي لنادى برشلونة.