شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يحتفل بمئوية «نيمار» على طريقته الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان قميص مدون عليه رقم 100 بعد احتفاله في مباراة مونبيليه الأخيرة بالمشاركة المئوية مع فريق العاصمة وذلك قبل انطلاق تدريبات اليوم الثلاثاء استعداداً للمباراة المرتقبة أمام لوريان المقرر اقامتها الأحد المقبل على أرضية ملعب «استاد دو موستوار أيف ألانمات» في الجولة 22 من عمر منافسات الدوري الفرنسي.

واحتفى نادي باريس سان جيرمان بوصول لاعبه نيمار دا سيلفا اليوم للمباراة رقم 100 خلال رحلته مع الفريق منذ انتقاله من فريق برشلونة الإسباني.