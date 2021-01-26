شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر الاتحاد الجزائرى لكرة القدم، مساء اليوم، الثلاثاء، بيانا عبر موقعه الرسمي، يكشف فيه رغبته في التقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، لاستضافة نهائي مسابقتى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الموسم الكروى الجارى، وذكر الاتحاد الجزائرى في بيانه «تقدم الاتحاد الجزائري (الفاف) بطلب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة حتى تتمكن الجزائر من استضافة نهائي منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكوفدرالية نسخة 2021/2020».

أضاف بيان الاتحاد الجزائرى «يأتي هذا الطلب بعد فتح الكاف باب الترشح أمام الدول الراغبة في إستضافة نهائي منافستي الأندية القارية في النسخة الحالية».

وتابع الاتحاد الجزائرى «كما طلبت الفاف أيضًا استضافة الجزائر لنهائيات كأس إفريقيا 20230لفئة أقل من 17 سنة».