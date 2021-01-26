شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو» يضغط على الزمالك لتعديل عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، ضغطه من أجل السماح له بالرحيل إلى نادي العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب استيائه من عدم تعديل القيمة المالية لعقده مع الأبيض.

وأكد زيزو لبعض المقربين منه، أنه سيواصل الضغط على مسئولي الزمالك من أجل تعديل قيمة عقده مع الزمالك والذي ينص على تقاضيه ثلاثة ملايين جنيه في الموسم الواحد، وهو أقل بكثير من بعض زملائه، رغم حجزه لمقعد أساسي في تشكيل الفريق منذ انضمامه.

وتقدم زيزو بمذكرة رسمية إلى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة من أجل تعديل قيمة عقده، وهو ما قابلته الإدارة البيضاء السابقة، ممثلةً في أمير مرتضى، بالتجاهل، خاصةً في ظل انشغال الفريق حينها، بمشواره في دوري أبطال أفريقيا.