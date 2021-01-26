شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يترقب موقفه من القائمة الأفريقية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب محمد أوناجم، لاعب فريق الزمالك، موقفه من الاستبعاد من القائمة الأفريقية للفريق حال تعاقد الأبيض مع مهاجم أجنبي بعد اقتراب رحيل مصطفي محمد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم "المصري اليوم"، أنه فى حالة تعاقد الزمالك مع مهاجم أفريقي سيكون قيده على حساب محمد أوناجم بعد قيد حميد أحداد اليوم قى القائمة الأفريقية.