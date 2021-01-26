شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا..توخيل مديرًا فنيًا لتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تعيينه الألمانى توماس توخيل المدير الفنى السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب فرانك لامبارد الذى تمت إقالته أمس الاثنين بسبب سوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة.

وأكد بيان تشيلسي على أن توخيل سوف يتولى تدريب الفريق بعقد لمدة عامين ونصف، وسيكون أول مدرب ألمانى يقود الفريق عبر تاريخه.