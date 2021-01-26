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رسميًا..توخيل مديرًا فنيًا لتشيلسي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تعيينه الألمانى توماس توخيل المدير الفنى السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب فرانك لامبارد الذى تمت إقالته أمس الاثنين بسبب سوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة.

وأكد بيان تشيلسي على أن توخيل سوف يتولى تدريب الفريق بعقد لمدة عامين ونصف، وسيكون أول مدرب ألمانى يقود الفريق عبر تاريخه.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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