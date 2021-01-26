محافظ تعز يكرم فريق نادي الصقر لكرة اليد الفائز ببطولة الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتبر محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، تصدر الأندية الرياضية بالمحافظة لمعظم البطولات والمشاركات الوطنية يؤكد حالة التعافي المستمر للحياة رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالوسط الرياضي والمحافظة.



و أكد المحافظ خلال حفل التكريم لفريق كرة اليد بنادي الصقر الرياضي لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية، اليوم، أن هذا الفوز يؤشر لمدى اهتمام السلطة المحلية بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أولوية محورية في تطبيع الحياة ومؤشر رئيسي للاستقرار .

وقال "نحن ماضون في إنعاش واصلاح وترميم وتأهيل المنشآت الرياضية التي تضررت بشكل كبير وقد قطعنا شوطا في مسار هذه الانجازا ولعل أهمها الانتهاء من ترميم مقر النادي الاهلي وكذلك ترميم ملعب الشهداء وهو الملعب الرئيسي بالمحافظة وتأهيل جميع مرافقه بالاضافة إلى تأهيل وتهيئة ملاعب كرة الطائرة واليد والسلة في ملعب الشهداء، والذي تعرض خلال إعادة تأهيله وأثناء التدريب للقصف من قبل المليشيات الحوثية وادت الى استشهاد الكابتن ناصر الريمي ونجله وطفلين اخرين وحالياً نعمل على ترميم جميع مقرات الأندية والمنشآت الرياضية بالتنسيق مع وزراة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة".

من جهته أشاد مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة أيمن المخلافي بجهود المحافظ في تحقيق انجازات متسارعة في اعادة تأهيل المنشآت الرياضية والملاعب والمقرات..مشيراً الى ان ذلك يحفز الرياضيين لتقديم مزيد من النجاحات واحراز البطولات التي تحتل الصدارة في المنافسات والبطولات الوطنية .

كما شهد الحفل تكريم أبطال كرة اليد بنادي الصقر بالميداليات والجوائز التشجيعية.