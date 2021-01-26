توخيل يتولى قيادة تشيلسي خلفا للامبارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

أعلن نادي ​تشيلسي​ عن تعيين توماس ​توخيل​ مدربا جديدا للفريق بعد إقالة فرانك ​لامبارد​، وينتقل إلى ستامفورد بريدج بعد فترة عامين ونصف العام مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا، والتي انتهت الشهر الماضي.



سيكون أول ألماني يدير تشيلسي، ويصل بعد أن قاد فريق باريس سان جيرمان إلى أربعة ألقاب كبرى ونهائي دوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده في العاصمة الفرنسية.

وقال توخيل، الذي وقع عقدًا مدته 18 شهرًا مع إمكانية التمديد: "أود أن أشكر نادي تشيلسي على ثقتهم بي وبطاقم العمل. لدينا جميعًا احترام كبير لعمل فرانك لامبارد والإرث الذي صنعه في تشيلسي. في نفس الوقت، لا أطيق الانتظار لمقابلة فريقي الجديد والمنافسة في الدوري الأكثر إثارة في كرة القدم. أنا ممتن لكوني الآن جزءًا من عائلة تشيلسي، إنه شعور رائع".