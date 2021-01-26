بوفون يواجه خطر الايقاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

كشفت تقارير صحف ايطالية، أن جيانلويجي ​بوفون​ حارس مرمى ​يوفنتوس​ يواجه خطر الإيقاف، بعد واقعة مباراة فريقه أمام بارما في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.



وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن كاميرات التليفزيون التقطت بوفون وهو يصرخ ويوجه التعليمات لزميله بورتانوفا في الدقيقة 80.

وأضاف أن اسطورة حراسة يوفنتوس استخدام عبارة "ازدراء للدين"، بعدما سب الذات الإلهية خلال توجيه التعليمات، مشيرة إلى أنه يعتبر أسوأ أنواع الشتائم في إيطاليا.

وتابع الموقع أن بوفون قد أُحيل للجنة التأديبية، وحال تم التأكد من الواقعة، فمن المرجح أن يتلقى بوفون عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.