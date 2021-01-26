ابراهيم: كرامة الزمالك أهم من ملايين سانت إتيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

أشار نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي ​الزمالك​ ​هشام إبراهيم​ إلى أن الأبيض متمسك بقراره بإغلاق ملف التفاوض مع ​سانت ايتيان​ الفرنسي بشأن لاعبه ​مصطفى محمد​.



وصرح إبراهيم للموقع الرسمي للزمالك: "كرامة الزمالك أهم من ملايين سانت إتيان"

وأضاف: "رغم محاولات الجانب الفرنسي بفتح الباب مجدداً إلا أن الزمالك مصر على إغلاق الملف والتمسك بالقرار الذي أصدره من قبل، خصوصاً في ظل التصريحات السابقة لمسؤولي النادي الفرنسي والمسيئة للنادي الأبيض".

وختم إبراهيم: "الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسؤولين بالنادي".