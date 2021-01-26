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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابراهيم: كرامة الزمالك أهم من ملايين سانت إتيان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021
أشار نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك هشام إبراهيم إلى أن الأبيض متمسك بقراره بإغلاق ملف التفاوض مع سانت ايتيان الفرنسي بشأن لاعبه مصطفى محمد.
وصرح إبراهيم للموقع الرسمي للزمالك: "كرامة الزمالك أهم من ملايين سانت إتيان"
وأضاف: "رغم محاولات الجانب الفرنسي بفتح الباب مجدداً إلا أن الزمالك مصر على إغلاق الملف والتمسك بالقرار الذي أصدره من قبل، خصوصاً في ظل التصريحات السابقة لمسؤولي النادي الفرنسي والمسيئة للنادي الأبيض".
وختم إبراهيم: "الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسؤولين بالنادي".