استون فيلا يضم لاعب مارسيليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

أكمل نادي ​أستون فيلا​ توقيع اللاعب مورغان سانسون من مارسيليا في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.



ينضم لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا مقابل 14 مليون جنيه إسترليني مبدئيًا، والذي يمكن أن يرتفع إلى 15.5 مليون جنيه إسترليني، ويصبح أول توقيع لمدرب فيلا دين سميث في كانون الثاني.

وقال سميث: "مورغان أدى باستمرار على أعلى مستوى في كرة القدم الفرنسية لعدد من المواسم وكذلك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو لاعب يتمتع بالجودة والخبرة في اللعب في أي مركز وسط".

وأضاف: "سيضيف منافسة حقيقية على المراكز وهو أمر حيوي للتنافس بنجاح في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز".