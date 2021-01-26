اكسبريس: بديل لامبارد يهدد صفقة ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

كشفت تقارير صحف انكليزية، على اقتراب الألماني توماس ​توخيل​ من تولي القيادة الفنية لـ ​تشيلسي​ خلفًا لـ فرانك لامبارد المُقال.



وكان تشيلسي قد أعلن إقالة فرانك لامبارد من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الاخيرة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" الإنكليزية، فان تعيين توماس توخيل مدربًا لـ تشيلسي، سيهدد نادي ليفربول بشأن التعاقد مع مدافع ​لايبزيغ​ دايوت أوباميكانو.

ومع اقتراب توخيل، تشير الصحيفة الإنكليزية إلى أن تشيلسي سيكون هو متصدر السباق نحو التعاقد مع دايوت أوباميكانو، لعلاقة النادي القوية مع نادي لايبزيغ، بعد التعاقد مع تيمو فيرنر الصيف الماضي.