الهلال يتصدر.. والأهلي الأكثر فوزا.. والشباب الأقوى هجوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهى الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث جاء الهلال في المركز الأول بفارق نقطة عن مطارديه الشباب والأهلي. نقاط من الدور الأول •الأهلي الأكثر فوزا (9) •الأهلي الأكثر فوزا (9) •الهلال الأقل خسارة (1) • العين الأكثر خسارة (10) •الهلال الأقوى دفاعا (9 أهداف) •الشباب الأقوى هجوما (27 هدفا) •الاتحاد والفيصلي أكثر الفرق تعادلا بواقع (7 مباريات) •العين الأضعف دفاعا (28 هدفا) •الهلال صاحب أطول سلسلة فوز متواصل بدأت مع الجولة الثالثة وانتهت مع الجولة 7 (5 مباريات على التوالي). •العين صاحب أطول سلسلة خسائرة متتالية بواقع (4 مباريات على التوالي مرتين من الجولة 1 إلى 4 ومن الجولة 11 إلى 14). •الهلال صاحب أطول سلسلة تعادلات متتالية (4 جولات على التوالي من الجولة 10 وحتى 13).•الهداف مهاجم أبها كارلوس ستراندبيرج بـ 10 أهداف. •أفضل صانع أهداف مهاجم الشباب عبدالله الحمدان (صنع 8 أهداف). •أفضل صانع فرص لاعب أبها سعد بقير (38 فرصة). •الأكثر تمريرا لاعب الشباب ايفر بانيجا (1022 تمريرة). •أكثر حارس حقق كلين شيت حارس التعاون كاسيو أنجوس. •أكثر لاعب حصل على بطاقات صفراء لاعب الاتفاق فليب كيش (8 بطاقات). •لا يوجد حتى الآن لاعب نال أكثر من بطاقة حمراء. •أكثر فريق حصولا على البطاقات الصفراء فريق الفيصلي (41 بطاقة). •أكثر فريق حصولا على البطاقات الحمراء الرائد وضمك (4 بطاقات). •أكثر لاعب سجل ثنائية لاعب ضمك زيلايا (4 مرات أمام الرائد والأهلي والاتفاق والباطن). •الهلال فشل في التسجيل لأول مرة بعد27 مباراة لعبها في الدوري وذلك بعد تعادله مع الأهلي سلبيا.

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