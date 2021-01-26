مصر تستضيف بطولة كأس العالم للرماية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف مصر بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل، بنادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 400 رام ورامية يمثلون 31 دولة من بينهم المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أن استضافة ممثلي 31 دولة بالبطولة يؤكد ثقة العالم في مصر، وأنها أصبحت مركزا إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث وأوضح وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أن استضافة ممثلي 31 دولة بالبطولة يؤكد ثقة العالم في مصر، وأنها أصبحت مركزا إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية من جانبه أوضح رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية حازم حسني، أن عدد المشاركين في البطولة سيصل إلى 400 مشارك ما بين رماة وإداريين وفنيين، في عدد 10 مسابقات، هي «تراب، واسكيت» التراب يمثل مسابقات «المختلط، سيدات، رجال، وفرق رجال وفرق سيدات» أما الاسكيت، يمثل «مختلط، سيدات، رجال، وفرق رجال وفرق سيدات».

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