كيف نهض الاتحاد من كبوته لينافس على البطولات؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​عانى فريق نادي الاتحاد الأمرين فنيا وعناصريا ونقطيا على صعيد دوري المحترفين السعودي الذي يحمل اسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسمين الماضيين بصورة جعلته ينافس على الهبوط والتي تعد من أقسى ما مر على الفريق منذ تأسيسه.

الاستفادة من الأخطاء

تسلمت إدارة أنمار الحائلي زمام الأمور منذ الموسم الماضي واستفادت من العديد من التجارب الفنية والإدارية والعملية واستطاعت أن تحدث تغييرات فنية وإدارية أسهمت في إحداث نقلة للفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

منافسة على 3 بطولات

أصبح الفريق يلعب وينافس على ثلاث بطولات منها بلوغه لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويستعد لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، كما يحتل الفريق المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري وبفارق خمس نقاط فقط عن المتصدر الهلال.

كما بلغ الفريق دور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين ويستعد لمواجهة نظيره الفتح في هذا الدور وينتظر تحديد موعد اللقاء من لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

استعادة الثقة

لعل أكثر ما أعاد الفريق للثقة بالنفس هو ارتقاء مستويات عدد من اللاعبين من بينهم غاري رودريقيز

وعبدالعزيز البيشي وسعود عبدالحميد وكريم الأحمدي، إلى جانب التأثير الكبير من الحارس مارسيلو جروهي وما يقدمه من مستويات عالية، إضافة إلى صفقة الموسم والتعاقد مع المدافع أحمد حجازي وما أضافه للفريق من قوة دفاعية وحس قيادي وأجواء رائعة في الفريق.

​استيعاب رؤية المدرب

استيعاب اللاعبين لطريقة المدرب التدريبية وتنفيذ توجيهاته داخل الملعب كان له أثر كبير في نقلة الفريق لما هو عليه الآن، حيث إن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي قد أعلنها في الموسم الماضي بعد الخسارة في إحدى اللقاءات أن اللاعبين غير مستوعبين لطريقته الفنية.

أرقام مميزة

لم يتلق الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي سوى هزيمتين فقط، وهو الأمر الذي يعد مميزًا مقارنة بالموسم الماضي الذي وصلت فيه هزائم النمور إلى 13 خسارة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، الفوز في 6 مباريات وتعادل 7 مرات، ولم يخسر سوى مرتين وهو أقل الفرق تعرضا للهزيمة وهو ما يحسب للمدير الفني، وسجل لاعبوه 18 هدفا واهتزت شباكه 13 مرة.