شكرا لقرائتكم خبر النصر يبحث عن سيولة الـ 50 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عجزت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت الحصول على 50 مليون ريال كسيولة نقدية عاجلة عن طريق قروض بنكية لسداد ديونها المالية واجبة السداد للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي عجز النادي عن إتمامها بسبب عدم توفر السيولة المالية للالتزامات المالية مستحقة السداد حتى 30 أكتوبر 2020م ضمن نشاط كرة القدم والواجب تقديم مستندات الوفاء بها حتى 31 ديسـمبر2020م.

ولم تجد المهلة التي منحتها اللجنة المالية للأندية بوزارة الرياضية لتحقيق شروط الكفاءة المالية بعد أن فشل النصر مع 4 أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي أقرتها وزارة الرياضة، والتي تترتب عليها حرمانها من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

والنصر مطالب بسداد 75 مليون ريال، فشل في الحصول عليها لأجل التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أبرز ديون النصر واجبة السداد: