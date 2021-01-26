النصر يبحث عن سيولة الـ 50 مليون ريال

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ولم تجد المهلة التي منحتها اللجنة المالية للأندية بوزارة الرياضية لتحقيق شروط الكفاءة المالية بعد أن فشل النصر مع 4 أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي أقرتها وزارة الرياضة، والتي تترتب عليها حرمانها من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.والنصر مطالب بسداد 75 مليون ريال، فشل في الحصول عليها لأجل التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
أبرز ديون النصر واجبة السداد:
- رواتب متأخرة لبعض اللاعبين، بواقع 3 أشهر، بالإضافة إلى مقدمات عقودهم.
- مبلغ 10 ملايين ريال متأخرة للقادسية، عن صفقة خالد الغنام.
- مبلغ 8 ملايين ريال متأخرة للتعاون، عن صفقة عبدالفتاح آدم.
- مبلغ 6.5 ملايين ريال متأخرة للاتفاق، عن صفقة عبدالله آل سالم.
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