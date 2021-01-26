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النصر يبحث عن سيولة الـ 50 مليون ريال

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- بواسطة أيمن الوشواش - عجزت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت الحصول على 50 مليون ريال كسيولة نقدية عاجلة عن طريق قروض بنكية لسداد ديونها المالية واجبة السداد للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي عجز النادي عن إتمامها بسبب عدم توفر السيولة المالية للالتزامات المالية مستحقة السداد حتى 30 أكتوبر 2020م ضمن نشاط كرة القدم والواجب تقديم مستندات الوفاء بها حتى 31 ديسـمبر2020م.

ولم تجد المهلة التي منحتها اللجنة المالية للأندية بوزارة لتحقيق شروط الكفاءة المالية بعد أن فشل النصر مع 4 أندية في دوري كأس الأمير للمحترفين، في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي أقرتها وزارة ، والتي تترتب عليها حرمانها من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

والنصر مطالب بسداد 75 مليون ريال، فشل في الحصول عليها لأجل التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أبرز ديون النصر واجبة السداد:

  • رواتب متأخرة لبعض اللاعبين، بواقع 3 أشهر، بالإضافة إلى مقدمات عقودهم.
  • مبلغ 10 ملايين ريال متأخرة للقادسية، عن صفقة خالد الغنام.
  • مبلغ 8 ملايين ريال متأخرة للتعاون، عن صفقة عبدالفتاح آدم.
  • مبلغ 6.5 ملايين ريال متأخرة للاتفاق، عن صفقة عبدالله آل سالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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