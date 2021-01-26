شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مدة إيقاف مدرب الإنتر بعد حادثة الطرد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء، إيقاف أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان مباراتين بعد طرده بسبب الاحتجاج خلال تعادل فريقه بدون أهداف مع مضيفه أودينيزي يوم السبت الماضي.

وطرد كونتي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مشادة مع الحكم فابيو ماريسكا، وبعد هذا القرار سيغيب عن مواجهتين في الدوري أمام بنيفنتو وفيورنتينا، بعد إدانته بتوجيه «عبارات مسيئة» للحكم.

كما تم تغريم المدرب الإيطالي بمبلغ 20 ألف يورو.

وكان كونتي قد أبلغ شبكة سكاي سبورتس، عقب المباراة، «لم نتفق على عدد دقائق الوقت بدل الضائع. يتخذ الحكم قراره، ويجب قبول ذلك حتى لو لم نتفق».

ويلتقي إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة، غريمه ميلان، في دور الثمانية لكأس إيطاليا اليوم.