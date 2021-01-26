شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يكتب التاريخ في موسمه الاستثنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

نجح اتحاد كلباء في كتابة تاريخ جديد، بالتأهل لأول مرة إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، بالفوز على ضيفه بني ياس 6-5 بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب على وقع التعادل الإيجابي 1-1، ليضرب «النمور» موعداً مع العميد (النصر) في المربع الذهبي.

وأكمل بني ياس موسمه الاستثنائي، حيث حقق أفضل بداية في تاريخه بدوري الخليج العربي، وحقق انتصارات غير مسبوقة.

من جهته، أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بأن فرحة «النمور» بالتأهل مستحقة، حيث حقق الفريق إنجازاً غير مسبوق في مسيرة النادي الأصفر، مشيراً إلى أن المباراة لعبت بأعصاب الجميع حتى آخر دقيقة، وهذا هو حال مباريات الكؤوس التي لا يمكن التكهن بنتيجتها.

وأشاد داسيلفا بردة الفعل القوية لفريقه عقب تقدم الضيوف بهدف، مشيراً إلى أنه كان بإمكان كلباء حسم المباراة منذ وقتها الرسمي دون اللجوء لركلات الترجيح التي أنصفت فريقه، قياساً بالفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه، خاصة في شوط اللعب الثاني، ولم يتم استثمارها بالصورة المثالية، مشيداً باللاعبين البدلاء الذي عوضوا الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق.

في الجانب الآخر، عزا الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس الخسارة والخروج من المسابقة لفقدان التركيز عند بعض لاعبيه.

ودعا إيسيلا لاعبي فريقه إلى طي صفحة المباراة والتفكير في مواجهة الوصل في افتتاحية مرحلة إياب الدوري، وضرورة استرجاع اللاعبين لمستواهم الحقيقي والتصدي للأخطاء والهفوات التي أفرزها اللقاء، ومردها قلة الخبرة عند بعض العناصر الشابة.

ودافع منصور البلوشي أحد نجوم المباراة، وصاحب هدف التعادل، عن أحقية فريقه كلباء في الفوز والتأهل، لأن النمور كانوا الأكثر تنظيماً وتركيزاً، وتابع: «فرصنا كانت أكثر خطورة وجدية، وفي النهاية الفوز ذهب للفريق الأجدر بعد أن عاندنا الحظ في الكثير من الفرص».