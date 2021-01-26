قبل معركة الدنمارك في مونديال اليد.. مدرب منتخب مصر يحفز اللاعبين بكلمات نارية: «لا أعذار.. إنه وقت الحلم»

الشارقة - اميمة ياسر -

حرص المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، الإسباني روبرتو باروندو، على تحفيز اللاعبين بخطبة قصيرة قبل المواجهة المرتقبة لفراعنة اليد مع منتخب الدنمارك في ربع نهائي بطولة العالم المقامة حالياً فى مصر.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة اليد جزءاً من خطبة بارنودوا للاعبين.

وجاء أبرز ما فيها: "ارفع الصوت، انتبه جيدًا، فكل كلمة أهم من التي تسبقها خذ مقعدًا جوار لاعبك المفضل في كتيبة الفراعنة!، واستمع إلى خطبة المدرب الإسباني روبرتو باروندو لإلهام وتحفيز لاعبيه قبيل المواجهة المرتقبة أمام أبطال العالم."

وقال بارندو: "الشئ الوحيد الذى يهمني هو أنكم ستلعبون في ربع النهائي، الآن مصر من أفضل 8 منتخبات في العالم، لا أريد أي نوع من أنواع الضغوطات في المباراة المقبلة، الشئ الوحيد الذى يجب أن تفكرون به هو تلك المباراة الواحدة، مباراة واحدة أنتم تملكون الفرصة للمنافسة على الكأس، لا شئ في طريقكم، الشئ الوحيد الذى يجب أن تضعوه في عقولكم هو أنكم تملكون الفرصة للمنافسة على الكأس، لمدة 60 دقيقة."

وأضاف: "ما سيحدث سيحدث، بداية من اليوم لا أريد أن أستمع إلى الأعذار، إنه وقت الحلم، الآن وقتكم لتحلمون."

ويسعى المنتخب الوطني في مباراته أمام الدنمارك لتحقيق الفوز وتقديم أداء قوي مثلما ظهر في جميع مباريات البطولة منذ إنطلاقها.

وفي منافسات الدور الأول، تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز على كلاً من: تشيلى 35 / 29، ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19، قبل الخسارة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23 .

وشهد الدور الرئيسي فوز منتخب مصر على الإتحاد الروسى و بيلاروسيا، وأخيراً التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركي.