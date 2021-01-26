مدرب بيراميدز السابق: أموال رمضان صبحي أثارت أزمة بين اللاعبين في الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، أنتي تشاتشيتش، أن رمضان صبحي لاعب ذو إمكانيات كبيرة، إلا أن النادي السماوي أنفق الكثير من الأموال لضم اللاعب وهو ما أثار أزمة بين اللاعبين داخل الفريق.

وقال تشاتشيتش، في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، إنه "عندما وصلت بيراميدز بعد 10 أسابيع من الدوري قمت بالنظر على الناشئين وتحديد المراكز التي تحتاج للتدعيم، وأعجبت بإمكانيات إبراهيم عادل وهو لاعب لديه طموح لتحقيق شئ مع الفريق ولذلك اخترته ليكمل معنا وهذا ما ظهر خلال مشاركته."

وأضاف: "رمضان صبحي تدرب معي في شهر واحد لم يكن يشارك ولكنه ذو إمكانيات عالية، وكان هناك توقعات لأنه يحقق الكثير من الآمال، ولكن المشكلة أن بيراميدز صرف أموال كثيرة على رمضان وهذا يسبب أزمة للاعبين الآخرين".

وأشار تشاتشيتش إلى أن رمضان صبحي لديه طموح لتحقيق الكثير لكن ينقصه التوفيق، مؤكداً أنه أحد العناصر الهامة في المنتخب، لافتاً إلى أن رمضان صبحي في مباراة اليوم سيكون تحت ضغط كبير لأنه سيلعب أمام فريقه السابق، وهذه مسئولية.

وأكمل: "أعتقد أن التحكيم كان يسير بشكل جيد خلال فترة تواجدي، بالتأكيد كان هناك بعض الأخطاء"، مضيفاً أنه "كان ينحاز لصالح الأهلي والزمالك في بعض الأحيان"، بحسب قوله.

وأضاف: "شاهدت الكثير من اللاعبين، من خلال الدوري المصري ودوريات أخرى، وتحدثت مع الإدارة لضمها، ولكن الإدارة هي المسئولة عن جلب اللاعبين للنادي."

واختتم تشاتشيتش تصريحاته بالقول: "فايلر وموسيماني على مستوى جيد، والأهلي يمتاز بأن لديه استقرار واختيار جيد للمدربين، في المباراة الأولى مع فايلر كان أداء بيراميدز طيب ولكن خسرنا في أخر دقيقة، والمباراة الثانية كنا في موقف ننافس فيه على المركز الثاني، وكانت المباراة جاءت بعد 6 انتصارات والثلاث نقاط كانت مهمة، ولكن انتهت بالتعادل السلبي وهذا سبب أزمة وكان ينقصنا في هذه المباراة علي جبر وعمر جابر للإصابة وتراوري كان مع منتخب بلاده، والمنافسة كانت قائمة حتى أخر دقيقة بالموسم الماضي ولكن هذا الموسم البداية غير موفقة لبيراميدز، والأهلي والزمالك يسيطرون على الصدارة، بيراميدز استقبل أهداف هذا الموسم وهذا يظهر الأمور التى تنقص الفريق في خط الظهر."

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة هامة وقوية تجمع بين بيراميدز والأهلي، في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.