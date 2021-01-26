4 مقابل 2.. تاريخ المواجهات بين الأهلي وبيراميدز في الدوري قبل مباراة الليلة

الشارقة - اميمة ياسر - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره الأهلي، في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويطمح الفريق السماوي، بقيادة مدربه الأرجنتيني أروابارينا، في تحقيق الفوز اليوم أمام الأحمر، والعودة مجددًا إلى نغمة الانتصارات.

ويرصد لكم "القاهرة24" تاريخ المواجهات بين الفريقين في الدوري، قبل مباراة اليوم:-

التقى الفريقان من قبل في 8 مباريات، ضمن منافسات بطولة الدوري، حقق المارد الأحمر الفوز في 4 منها، وتعادل في 2، وحسم الفريق السماوي مواجهتين لصالحه.

وتحمل مباراة اليوم، طابع خاص بين الفريقين، حيث يمتلك كلاهما كوكبة من النجوم مما يشعل المنافسة بينهما.

وتبلغ القيمة التوسيقية للاعبي الأهلي 25.5 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة لاعبي بيراميدز 21.23 مليون دولار.

وقبل هذه المباراة، احتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الفريق الأهلاوي في صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة.