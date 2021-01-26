الامارات | إيقاف وتغريم مدرب إنترميلان بسبب التهجم على حكم

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف وتغريم مدرب إنترميلان بسبب التهجم على حكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عوقب مدرب نادي إنتر الإيطالي أنتونيو كونتي اليوم، بالإيقاف مباراتين ودفع غرامة قدرها 20 ألف يورو (24 ألف دولار)، لتعرضه لفظياً لحكم المباراة التي تعادل فيها فريقه مع أودينيزي سلباً في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتلقى المدرب السابق ليوفنتوس وتشلسي الانجليزي بطاقة حمراء بعد الدقيقة 90 من المباراة، عندما اعتبر أن الحكم فابيو ماريسكا لم يحتسب وقتاً إضافياً كافياً.

وقالت رابطة الدوري في بيان إن كونتي عوقب بسبب "عبارات غير محترمة تجاه الحكم تواصلت خارج الملعب". وأضافت أنه "في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، واجه (كونتي) الحكم بأسلوب تهديدي، وهو يصرخ في وجهه تعبيراً مسيئاً للغاية".

وتم تغريم المدير الفني لإنتر غابرييلي أوريالي 5 آلاف يورو وإيقافه لمباراة واحدة. وأهدر إنتر فرصة معادلة ميلان المتصدر بعدد النقاط. ويغيب كونتي عن مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري ضد بينيفينتو وفيورنتينا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news