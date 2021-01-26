شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. بيراميدز و الأهلي (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد 30 يونيو ضمن الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدوري العام، وهي البروفة الأخيرة للأهلي قبل المشاركة في مونديال الأندية.

يسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري والمضي للاحتفاظ باللقب للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويتطلع الفريق لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وتعزيز موقعه في صدارة الدوري قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والمقرر إقامتها في فبراير المقبل.

يدخل الأهلي مواجهة الليلة متربعا على قمة جدول المسابقة وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني، برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات.

ق1: انطلاق اللقاء

ق2: بدأت المباراة بحماسية كبيرة بين الفريقين

ق4: مجدي قفشة يلعب كرة طولية لمحمد شريف كاد يدخلها المرمى لولا تدخل إكرامي

ق10: فاول لصالح الأهلي بعد تدخل قوى مع عمرو السولية

ق11: ضغط من جانب النادي الأهلي من أجل تسجيل هدف التقدم

ق18: ضربة حرة غير مباشرة لبيراميدز لا تسفر عن شىء

ق27: تسديدة رائعة من حسين الشحات يتصدى لها إكرامي ببراعة