شكرا لقرائتكم خبر عن «أوين»: تسجيل «صلاح» هدفين أمام «اليونايتد» يسعد «كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مايكل أوين، أسطورة منتخب إنجلترا، عن الفارق الذى حسم صدام مانشستر يونايتد وليفربول، لصالح الشياطين الحمر بنتيجة (3-2)، ضمن لقاءات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزى.

وقال أوين، بحسب ما نشرته صحيفة ديلى ستار: «المباراة كانت مفتوحة، أفترض من منظور ليفربول أن النتيجة محبطة، لكن تسجيل هدفين أمر يسعد المدرب يورجن كلوب ومحمد صلاح».

يورجن كلوب - صورة أرشيفية

وأضاف «أعتقد أن الفارق فى المباراة تمثل فى فريق يتحلى بثقة عالية ويحظى بمسيرة مميزة حاليًا، وآخر خفت بريقه مؤخرًا».

وتابع أوين «أعتقد بأن صلاح سيكون محبطًا لتسجيل هدفين وخسارة المباراة فى النهاية».

وأتم «لكن اللقاء حسمه البديل السوبر (برونو فيرنانديز)، هو ليس بديلًا فى الحالة الطبيعية، لكنه كان قادرًا على تغيير اللقاء بركلة حرة مميزة».