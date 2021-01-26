شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يحصل على قميص جديد في باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعبه نيمار، قبل انطلاق مران اليوم. ومنح مسؤولو النادي، اللاعب البرازيلي، قميصا يحمل اسمه ورقم 100، إضافة إلى ميدالية تذكارية، احتفالًا بخوض 100 مباراة مع الفريق الفرنسي. ولعب نيمار، مباراته المئة بقميص سان جيرمان، في الفوز على نظيره مونبلييه 4-0، مساء يوم الجمعة الماضي، في الدوري الفرنسي.

وبات مهاجم برشلونة السابق، ثامن لاعب يخوض 100 مباراة على الأقل مع البي إس جي، حيث سبقه ماركو فيراتي 333 مباراة، وماركينيوس 302 مباراة، ودي ماريا 243 مباراة، برسنيل كيمبيمبي 158 مباراة، دراكسلر 151 مباراة، ثم مبابي 147 مباراة، وليفن كورزاوا 140 مباراة.