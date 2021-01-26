شكرا لقرائتكم خبر عن «فراعنة اليد» يتحدى قوة الدنمارك بدور الثمانية لـ«المونديال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب الجماهير المصرية، من عشاق كرة اليد، المواجهة المثيرة بين منتخب اليد ونظيره الدنماركى بطل العالم فى النسخة الأخيرة، فى السادسة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، على صالة استاد القاهرة، فى دور الثمانية لبطولة العالم «مصر 2021»، وهى المباراة التى يترقبها الجميع وسط دعوات المصريين لمنتخب الفراعنة لتحقيق المفاجأة ومواصلة المسيرة القوية بالمونديال.

المنتخب الوطنى قدم عروضا قوية منذ بداية البطولة بفضل الروح العالية التى ظهرت على أداء اللاعبين وتنفيذهم للتعليمات التى حددها الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفنى للفريق، وكانت المواجهة الأخيرة أمام سلوفينيا دليلا على قوة الفراعنة، بعدما قلبوا الطاولة فى الشوط الثانى، وكان المنتخب قريبا من الفوز، لكن انتفاضة المنافس حرمت الفراعنة من الانتصار، لتنتهى المباراة بالتعادل بنتيجة 25-25 فى ختام مباريات الدور الرئيسى، ليحل المنتخب فى المركز الثانى بالمجموعة الرابعة فى بطولة كأس العالم لليد بحصدها 7 نقاط، خلف منتخب السويد صاحب الـ 8 نقاط.

تحضيرات فراعنة اليد شهدت حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر، وقام الجهاز الفنى بمشاهدة مباريات الدنمارك جيدا، لتحليل نقاط القوة والضعف، وقام المدير الفنى بمشاركة اللاعبين فى متابعة فيديوهات عن الخصم للاستقرار على وضع الخطة الفنية للمباراة، كما شدد عليهم بضرورة التركيز واستحضار الروح التى ظهرت على أدائهم أمام سلوفينيا لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير من الشعب المصرى الذى بات يفتخر بمنتخبه.

من جانبه، قال مجدى أبو المجد، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد: بدأنا التحضير سريعا لمباراة الدنمارك، وهى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، ندخل المنافسة من أجل الفوز فقط، ونسعى فيها لتقديم أفضل ما لدينا.

أحمد الأحمر خلال مباراة مصر و شمال مقدونيا في كأس العالم لكرة اليد - صورة أرشيفية

وأضاف: الدنمارك منتخب كبير، لديه عناصر مميزة، دفاع قوى وطرق هجومية متنوعة، لكننا نملك أيضا فريقا ذا ثقل فنيا يحتوى على الموهبة والسرعة بجانب الروح والعزيمة بضرورة الانتصار، لأن البطولة على ملعبنا.

وتابع: كرة اليد تعطى لمن يجتهد أكثر، لا تمنح الفوز والألقاب لأسماء دول بعينها أو نتيجة لتاريخ سابق، الدنمارك لديها لاعبون كبار بالتأكيد، لكننا لا نقلق من المنافسين. واختتم تصريحاته: الدعم الكبير الذى يصل للفريق من قِبل الدولة بكافة مؤسساتها له بصمة قوية على اللاعبين وأدائهم فى المباريات، مؤكدا أن شعورهم الوطنى تجاه بلادهم والجمهور الذى يتابع باهتمام المباريات يدفعهم لإظهار أفضل أداء ممكن.

من جهته، أكد كريم هنداوى، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية أمام سلوفينيا، فى ختام منافسات المجموعة الرابعة للدور الرئيسى.

وأضاف هنداوى: توقعت وصول المنتخب إلى هذا الدور قبل البطولة، بسبب الأداء الرجولى الذى يقدمه لاعبو الفراعنة.

وأشار إلى أن مباراة الدنمارك بالتأكيد صعبة، خاصة أنهم أبطال العالم، وسوف نسعى لتحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصرى.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب الدنمارك المباراة بهدف الفوز لاستكمال رحلة الدفاع عن اللقب الذى يحمله منذ آخر نسخة، ويمتلك الفريق العديد من العناصر المميزة فى صفوفه الذين نجحوا فى العبور لدور الثمانية بدون أى خسارة حتى الآن، وسجل خلال مبارياته السابقة فى البطولة 170 هدفًا من إجمالى 231 تصويبة.

ويعتبر نيكلاس لاندين، حارس مرمى الدنمارك، هو الأبرز عالميًا فى السنوات الأخيرة، والحارس البديل توماس مولر هو حارس برشلونة الإسبانى، وهداف منتخب الدنمارك فى البطولة هو ماتياس جيدزيل برصيد 28 هدفا.