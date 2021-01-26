شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: المنتخب سيواجه خصمًا عنيدًا ونحتاج للعب دون ضغوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن وصول المنتخب إلى دور الثمانية ببطولة العالم دليل على قوة اليد المصرية التى أصبحت مصدر فخر للمصريين. وأضاف «نصر»، فى تصريحات صحفية: «لاعبو المنتخب رجال وعلى قدر المسؤولية وصعودنا لدور الثمانية جاء عن جدارة واستحقاق، رغم أن فترة الإعداد كانت ضعيفة للغاية بسبب جائحة كورونا».

وعن مواجهة الدنمارك، قال: «سنواجه فريقًا مميزًا ويملك أفضل لاعب وأفضل حارس، لكن إذا كنا فى حالتنا سوف نحقق الفوز». وتابع: «واجهنا الدنمارك على أرضها ووسط جمهورها خلال البطولة الماضية وخسرنا بشق الأنفس».

واختتم «نصر»: «أتمنى أن يخوض منتخب مصر لقاء الدنمارك دون أى ضغوطات». من جهته، أكد إبراهيم المصرى، لاعب منتخب مصر، أن تأهل فريقه إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم، يعد إنجازا كبيرا.

وأضاف «المصرى» فى تصريحات، الثلاثاء، أن المنتخب استعد للبطولة فى ظروف صعبة، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحدث «المصرى» عن مواجهة سلوفينيا التى انتهت بالتعادل 25 / 25، فى ختام مباريات الدور الرئيسى للبطولة، حيث قال إن المنتخب كان يلعب بشكل جيد جدًا، رغم التأخر فى النتيجة، لكن الفريق تحسن فى الشوط الثانى وهو ما صنع الفارق.

وأضاف أن مواجهة سلوفينيا كانت صعبة للغاية على فريقه، لكن اللاعبين تعاهدوا على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور المقبل، حيث سيواجه المنتخب المصرى نظيره الدنماركى، اليوم.

وقال المصرى: «بالتأكيد الوصول لدور الثمانية ووجود المنتخب ضمن أفضل ثمانية فرق فى العالم هو إنجاز».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أنا راض تماما عما حققناه فى البطولة، لكننا دائما نبحث عن الفوز وتحقيق الإنجازات».