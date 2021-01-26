شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو يانج وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا.