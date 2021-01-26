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محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو يانج وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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