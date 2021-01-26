شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين «مورينيو» و «بيل» في توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، أنه لن يمنح جاريث بيل وقتا فى الملعب، إلا لو أثبت اللاعب الويلزى أنه يستحق ذلك بأدائه فى المران.

ونالت عودة بيل إلى توتنهام، على سبيل الإعارة من ريال مدريد، ترحيبا فى النادى اللندنى، لكنه لم يترك بصمة كبيرة. وأمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عاما أغلب وقته على مقاعد البدلاء، وشارك أساسيا فى مباراة واحدة بالدورى، وكانت أغلب مشاركاته فى الدورى الأوروبى. وأبلغ مورينيو الصحفيين، قبل مواجهة ويكومب واندرارز، فى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزى، اليوم الاثنين: «لا يمكننى منح اللاعبين دقائق فى الملعب، هذه الدقائق ليست شيئا أستطيع أن أعطيهم إياه».

جاريث بيل - صورة أرشيفية

وأضاف: «كلنا نعرف الصعوبات التى مر بها فى الموسمين الماضيين.. أهم شىء هو ثبات المستوى فى المران.. عندما يقدم لاعب أداء ثابتا فى المران سيكون مستعدا، لن أعطيه دقائق فى الملعب، بل عليه أن يستحقها». وتابع «يعمل مثل الجميع بطريقة جيدة ولنرى كيف سيكون رد فعله.. الأمر يتعلق أيضا بثقته، إذا شعر بأن الأسبوع كان له أثر إيجابى عليه وعلى ثقته، فإنه سيشارك».

واصطحب مورينيو تشكيلته كاملة لمواجهة ويكومب خارج الديار، لكن من المتوقع أن يجرى عددا من التغييرات وعينه على مواجهة ليفربول، حامل لقب الدورى الممتاز، يوم الخميس المقبل.