شكرا لقرائتكم خبر عن «سان جيرمان» يجهز خطة نارية لخطف «راموس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف باريس سان جيرمان، الفرنسى، ترميم دفاعه، من خلال التعاقد مع المدافع الإسبانى سيرجيو راموس.

وينتهى عقد راموس مع ناديه ريال مدريد الصيف المقبل، وحتى الآن لم يجدد تعاقده مع الفريق الملكى، وهو الأمر الذى يرغب الفريق الفرنسى فى استغلاله.

وبحسب ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو عن إذاعة أوندا سيرو، عرض باريس سان جيرمان، على راموس، عقدًا يمتد لـ 3 سنوات. ويغرى سان جيرمان، راموس، بالحصول على 15 مليون يورو سنويًا.

وكانت تقارير صحفية زعمت أن الاختلاف بين راموس وريال مدريد يدور حول الراتب السنوى، بعدما اتفق الطرفان على عقد لمدة عامين.

سيرجيو راموس - صورة أرشيفية

ويريد راموس الحصول على نفس راتبه الحالى (12 مليون يورو)، لكن ريال مدريد يطلب تخفيضه بنسبة 10%، للتكيف مع الظروف الاقتصادية التى خلفتها أزمة كورونا.

يذكر أن راموس شارك مع ريال مدريد فى 18 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

على صعيد متصل، أكد ياندرو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، سعى ناديه للتعاقد مع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

ويعد باريس سان جيرمان من الأندية القليلة القادرة على ضم النجم الأرجنتينى، الذى ينتهى تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجارى.

وقد يساهم وصول ماوريسيو بوكيتينو على رأس القيادة الفنية لباريس سان جيرمان، فى إقناع ميسى بالانتقال إلى ملعب حديقة الأمراء.

وقال باريديس لصحيفة «كوريرى ديللو سبورت»: «الأمر يعود إلى ميسى كى ينضم للنادى، فباريس سان جيرمان من جانبه يحاول إقناعه».

وأضاف: «أن يتم تدريبى من قبل مدرب من نفس دولتى، وأن تكون هناك إمكانية للعب إلى جوار ليو هى فرصة عظيمة أتمنى حدوثها».