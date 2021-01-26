شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تكبّد أندية القمة الأوروبية خسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت مؤسسة ديلويت أن أندية القمة لكرة القدم فى أوروبا من المتوقع أن تخسر حوالى مليارى يورو (2.43 مليار يورو) بحلول نهاية موسم 2020-2021 بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وقال التقرير إن هذا المبلغ الضخم يتضمن خسائر موسم 2019-2020 عندما حصد أول 20 ناديا فى قائمة الإيرادات فى أوروبا 8.2 مليار يورو فيما بينها، وهو ما يقل بنسبة 12 بالمئة عن الموسم الماضى.

وهذا التراجع البالغ 1.1 مليار يورو يعود إلى انخفاض إيرادات حقوق البث فى السنة المالية التى تنتهى فى 2021، حيث توقفت أغلب مسابقات الدورى الكبرى فى مارس العام الماضى بسبب الوباء.

وفى ظل إقامة أغلب المباريات دون حضور مشجعين منذ يونيو، فإن إيرادات أيام المباريات لأندية أوروبا الكبرى من المنتظر أن تبقى قريبة من الصفر حتى نهاية موسم 2020-2021. وقال دان جونز، الشريك فى وحدة الإحصاءات الرياضية التابعة لمؤسسة ديلويت: «تعد إيرادات أيام المباريات حجر الأساس فى النموذج التجارى لأى ناد، وتساعد فى باقى أنشطة جذب الإيرادات الأخرى».

وأضاف: «سيعتمد الجزء الأخير من آثار الجائحة على كرة القدم، وبشكل ليس بالقليل، على موعد وكيفية عودة المشجعين».

ولم يتغير ترتيب صدارة الدورى المالى لكرة القدم، حيث حافظ برشلونة على القمة بإيرادات سنوية تبلغ 715.1 مليون يورو.

ورغم ذلك عانى العملاق الإسبانى من ثانى أكبر تراجع فى الإيرادات بين الأندية الموجودة فى القائمة بعدما أصبح فى موسم 2018-2019 أول ناد يكسر حاجز الإيرادات البالغ 800 مليون يورو.

وسجل ريال مدريد زيادة بنسبة 8 بالمئة فى إيرادات الإعلانات ليحتفظ بالمركز الثانى بإيرادات تبلغ 714.9 مليون يورو، بينما تقدم بايرن ميونخ، بطل أوروبا، إلى المركز الثالث برصيد 634.1 مليون يورو، بعدما نال ثلاثية من الألقاب فى الموسم الماضى.