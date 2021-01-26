البطولة الآسيوية للرماية الأولى «أون لاين» تنطلق الجمعة

ينظم الاتحاد الآسيوي للرماية البطولة الآسيوية الأولى للرماية «أون لاين»، عبر برنامج «زووم»، حيث تنطلق منافسات البطولة خرطوش ومسدس وبندقية يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن يقام التدريب الرسمي يوم الخميس وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة وتباعد اجتماعي.

وكان اتحاد الإمارات للرماية نظم منذ أسابيع بطولة رماية عن بعد «أون لاين» عبر تقنية «زووم» ولاقت نجاحاً كبيراً واستحسان جميع الرماة، كما شارك رماة الإمارات في بطولة كازاخستان للرماية التي أقيمت مؤخراً بنفس النظام بسبب جائحة «كوفيد -19».

ويضم منتخب الإمارات 15 رامياً ورامية بواقع ثلاثة رماة في كل مسابقة طبقاً لتعليمات اللجنة المنظمة بالاتحاد الآسيوي، وستقام مسابقات التراب في نادي ند الشبا للرماية بدبي، أما مسابقات البندقية والمسدس 10 أمتار فستقام بنادي الذيد بالشارقة، وسيتم بث المسابقات «أون لاين» عبر برنامج «زووم»، ولتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد والمعتمدة من الجهات المختصة، قام الاتحاد بالتعميم على الأندية المشاركة والمستضيفة للمسابقات بضرورة تقديم كل رام أو إداري أو حكم في البطولة ما يفيد بخضوعه لمسحة اختبار والنتيجة سلبيـة لفحص «كوفيد -19» خلال 48 ساعة من استلام النتيجة.

والرماة المشاركون هم الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، ويحيى سهيل المهيري، وسيف مانع الشامسي في رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، أما رماة المسدس 10 أمتار رجال، فهم أمين مثنى طاهر، وأحمد عبدالله إبراهيم، وعثمان علي عبدالله، ويضم منتخب رماية البندقية 10 أمتار رجال كلاً من إبراهيم خليل إبراهيم وسلطان صالح حسن وأحمد حسن الحفيتي.

وعلى صعيد السيدات، يضم منتخب رماية المسدس 10 أمتار كلاً من غاية شهيل عبدالله، وميرة عمر جودت البرغوثي، وشمسة حسين الظاهري.

وأعرب عبد الله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عن سعادته بإقامة هذه البطولة، التي تأتي في إطار استعداد رماتنا ورماة القارة الصفراء للمشاركة في كأس العالم للرماية بجمهورية مصر العربية، والتي تعد باكورة نشاط الاتحاد الدولي رسمياً هذا العام.

وأشار ابن يعقوب إلى أن الاتحاد الدولي أحسن صنعاً، حينما قرر إفساح المجال لكافة الرماة الأساسيين والـ«M.Q.S» للمشاركة في البطولة بمصر، على أن يمنح كل رام مشارك في البطولة النقاط المؤهلة للتنافس على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو المزمع إقامته في أغسطس المقبل.