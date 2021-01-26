راشد بن حميد يقلد الحكام الشارات الدولية

سلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الشارات الدولية لحكام وحكمات كرة القدم لعام 2021، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الاتحاد في دبي، بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وصالح المرزوقي، وإبراهيم المنصوري، وحمد بن حنيفة، وعوض مسري، وفاطمة العامري أعضاء اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الحكام الدوليين على جهودهم المتواصلة التي بذلوها للمحافظة على مستوياتهم التي أهلتهم للاحتفاظ بالشارات الدولية، إضافة لزملائهم الذين استحقوها ولديهم الطموح في تشريف الصافرة الإماراتية على المستويين القاري والدولي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن تكليف طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن لإدارة مباريات كأس العالم للأندية 2021 ولأول مرة في تاريخ البطولة، هو إنجاز جديد يضاف لسجل التحكيم الإماراتي، وأن قرار اختيار الاتحاد الدولي للحكم الدولي فهد الحوسني ضمن المرشحين لإدارة مونديال الصالات 2021 دليل على الخبرات والكفاءات التحكيمية بدولة الإمارات.

وتابع: اتحاد الكرة مستمر في دعمه الكبير لتطوير قضاة الملاعب، ومساعدتهم على إنجاز مهامهم بالصورة المطلوبة، من خلال الدورات والمعسكرات، وتوفير أحدث التقنيات التي تحلل أداءهم، وتساعد على تطوير العمل في هذا المجال، وصولاً لأرقى مستويات الأداء التحكيمي.

وتسلّم الشارات الدولية الحكام محمد عبد الله حسن، عمار الجنيبي، أحمد عيسى درويش، عادل النقبي، يحيى علي الملا، عمر آل علي، سلطان محمد صالح (حكام ساحة)محمد أحمد يوسف، حسن المهري، أحمد الراشدي، جاسم آل علي، زايد داود كمال، مسعود حسن إسماعيل، علي راشد النعيمي، جمعة حمد المخيني، سبت عبيد سرور (حكام مساعدين) محمد عبد الله حسن، عمار علي الجنيبي، عمر آل علي، محمد أحمد يوسف، حسن المهري، محمد عبيد خادم، صقر حمدان الزعابي (حكام فيديو) فهد بدر الحوسني، أحمد عبد الله الغيص، ياسر خلفان الزعابي (حكام كرة قدم الصالات) إبراهيم يوسف الرئيسي (حكم كرة قدم الشاطئية)، والحكمات الإناث خلود خدوم الزعابي (ساحة)، أمل جمال ناصر (مساعد).