شكرا لقرائتكم خبر عن «إصلاحية شرطة الشارقة» تنظم برنامجاً رياضياً حافلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت المؤسسة الإصلاحية والعقابية بشرطة الشارقة، برنامجاً رياضياً ضمن مبادرة السعادة وتحسين جودة الحياة، تضمن البرنامج صعود قمة جبل الرابي بمدينة خورفكان بمشاركة 31 موظفاً، بهدف خلق بيئة صحية بين موظفي المؤسسة الإصلاحية والعقابية، وتحقيق أعلى نسب السعادة، وتوطيد العلاقات بين الموظفين.

وقام الفريق المشارك خلال البرنامج، برفع لوحة على برج الرابي تحمل رسالة شكر وعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، بمناسبة الذكرى 49 لتوليه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

بعدها توجه المشاركون لزيارة بعض المعالم السياحية بمدينة خورفكان، منها مدرج خورفكان، المعلم البارز والتحفة المعمارية والحضارية، تعرفوا فيها إلى فن العمارة الخاص بمدرج خورفكان وطابعها الممزوج بالتصاميم الإسلامية.

وفي ختام البرنامج أثنى المشاركون على هذه المبادرة التي تعزز لديهم قيم السعادة وجودة الحياة، وتعد دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء في بيئة العمل.