شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف يخطف الأضواء في النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أبقى النصر على حظوظه في الاحتفاظ بلقب كأس الخليج العربي الذي ناله الموسم الماضي، بعد تأهله الصعب على حساب الفجيرة بهدف وحيد جاء عبر «نيران صديقة» من قدم المدافع حمدان ناصر في الدقيقة 83.

وكان الكرواتي كرونوسلاف يوفتيتش مدرب النصر هو من خطف الأضواء في بيت «العميد» بعد ما تردد عن توجه الإدارة إلى إقالته، لكن الأخيرة نفت ذلك، وأكدت بقاءه.

وتشير مصادر عدة إلى أن قرار إقالة كرونوسلاف قد اتخذ، لكن مع فشل المفاوضات مع الروماني كوزمين وترقب موقف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مع ناديه الحالي بيراميدز المصري تم تأجيل القرار.

من جهته، قال كرونوسلاف بعد المباراة إن الأجواء مثالية داخل أروقة نادي النصر، وإنه سعيد بالعلاقة الأخوية التي تربطه مع كافة اللاعبين، مشيراً إلى أن الجميع يعملون بجد وتفان وأنهم عقدوا العزم على بذل قصارى جهدهم من أجل المحافظة على لقب كأس الخليج العربي.

ولفت إلى أن المباراة لم تكن سهلة أمام فريق منظم مثل الفجيرة الذي لعب بتكتل دفاعي كبير وصل إلى عشرة لاعبين في الخط الخلفي ومع ذلك استطاع النصر خلق العديد من الفرص التي نتج عنها هدف الفوز الوحيد.

في الجانب الآخر، حرص الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة على الإشادة بالمستوى الجيد الذي قدمه فريقه رغم مرارة الخسارة والخروج من البطولة، مشيراً إلى أنهم كانوا يدركون صعوبة المباراة أمام فريق بحجم النصر ويدافع عن اللقب ويقدم أسلوب لعب مميزاً ومع ذلك نجح لاعبو الفجيرة تكتيكياً في الحد من خطورة المنافس بل التفوق عليه في بعض الأحيان عبر امتلاك زمام المبادرة وصناعة عدد من الفرص لم تكلل بالنجاح، كما كان لغياب اللاعب بالعربي بسبب الإصابة تأثيره الواضح على الناحية الهجومية.

وأضاف المدرب جوران: كنا نعلم أن الأمور ستحسم بجزئيات بسيطة مثل ما حدث، وسجل النصر من فرصة وحيدة وبخطأ غير مقصود، عموماً نبارك للفريق النصراوي الفوز والتأهل، وهاردلك للاعبي الفجيرة وقد طالبتهم في غرفة الملابس بأن يرفعوا رؤوسهم ويجب أن لا تحبطنا الخسارة.