مباشر الدوري.. بيراميدز والأهلي.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والأهلي باستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات، متساويًا ومناصفةً مع الزمالك، بينما يأتي بيراميدز خامسًا برصيد 13 نقطة من نفس عدد اللقاءات.

ملخص المباراة:

فرض الأهلي سيطرته على الكرة في الدقائق الأولى من المواجهة في الوقت الذي اعتمد فيه بيراميدز على الدفاع المتقدم لتقليص زمن امتلاك الأحمر للكرة، في ظل غياب الخطورة على كلا المرميين حتى الدقيقة الرابعة.

وأجرى الأهلي تغييرا اضطراري بإقحام أحمد رمضان بيكهام بدلا من محمد هاني الذي سقط أرضًا بدون أي تدخل من اللقاء ليشتكي من إصابة عضلية بعد مرور عشر دقائق من اللقاء.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، طارق طه، نبيل عماد دونجا، أحمد توفيق، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، إيريك تراوري، جون أنطوي.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..