سموحة يقلب الطاولة على المقاولون ويحقق انتصارا غائبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز سموحة على مضيفه المقاولون العرب بنتيجة (1-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إستاد المقاولون العرب مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يرفع سموحة رصيده إلى 12 نقطة بعد تحقيق أول فوز في عام 2021، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط ليظل في المركز الـ16 بعد تلقيه الخسارة السادسة هذا الموسم.

ملخص المباراة:

في الدقيقة 28 من عمر المباراة تسلم باسم علي الكرة قبل منطقة جزاء سموحة وصوب كرة صاروخية لم يتمكن الحارس الهاني سليمان من التعامل معها ليشاهدها وهي في الشباك.

في الدقيقة 43 نجح أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار لصفوف سموحة في التوغل بمهارة في دفاعات المقاولون العرب قبل أن يرسل أرضية لتسكن الشباك معلن التعادل.

في الدقيقة 68 نجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الثاني لسموحة من ركلة حرة، حيث سدد الكرة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى المقاولون لتسكن شباك الحارس محمود أبو السعود الذي لم يحرك لها ساكنا.