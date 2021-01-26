رمضان صبحي وعبدالله السعيد يقودان تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي
أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري we المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 20 نقطة.
ويقود رمضان صبحي تشكيل بيراميدز في أول مواجهة أمام فريقه السابق الأهلي.
ويتكون تشكيل بيراميدز من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر.
خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري.
خط الهجوم: جون أنطوي.