اخبار الرياضه

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. عودة شريف أساسيًا.. وبواليا وديانج بين البدلاء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الممتاز على ستاد الدفاع الجوي.

موسيماني أعاد محمد شريف إلى التشكيل الأساسي واحتفظ بمهاجمه الجديد والتر بواليا على مقاعد البدلاء، كما أراح أليو ديانج إلى جواره، ودفع بالثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل بيتسو موسيماني للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"

ثلاثي الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف، حسين الشحات

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا