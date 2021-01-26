لاعبا الدنمارك: لن نتفاجأ بتواجد الجماهير أمام مصر.. والحديث عن وجود تسمم متعمد "انحياز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد الثنائي ميكيل هانسين ومينساه لارسن لاعبا منتخب الدنمارك لكرة اليد، أن تواجد أعداد من الحضور الجماهيري في بعضًا من مباريات مصر في بطولة العالم لكرة اليد لم يكن مفاجئًا.

وأشار هانسين في تصريحاته لقناة بي تي الدنماركية، إلى أنه كان يتمنى عدم وجود أي فرد في مدرجات ملاعب البطولة خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات الثنائي الدنماركي ردًا على استفسارات الإعلام في بلدهما على صورة منتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لحضور جماهيري طفيف في مواجهة مصر ضد سلوفينيا السابقة.

وقال هانسين: "أعتقد أنه ليس بإمكاني قول أي شيء إيجابي عن هذا الأمر، ولكنها كانت مفاجئة بالنسبة لي، ولكن بصراحة أكثر فأنا لست متفاجئًا بدرجة كبيرة من هذا الموقف".

وأضاف: "لم أكن أتمنى أن أرّ أي شخص داخل الصالة، ولكن عليّ الاعتراف بأن المفاجئة لم تكن بسبب حضور 1000 شخص يجلسون في مناطق متفرقة، ولن أتفاجأ إذا وجدت 5000 مشجع في مواجهتنا أمام مصر".

وأكمل: "أشعر بخيبة أمل، ولكن لا يوجد ما نستطيع فعله، علينا الحديث عن الأمر بعد الانتهاء من البطولة، ويجب أن يكون هناك حديث مع كل من وعد بأن البطولة لن تكون بحضور جماهيري لأسباب صحية".

واختتم: "إذا مر كل شيء بأمان ولم يصب الضرر أي شخص فسيكون أمر جيد".

ومن جانبه، أكد مينساه لارسن في تصريحات نشرتها صحيفة أس إن الدنماركية، أن تواجد الجماهير في المباريات ليس مبررًا للخسارة أمام مصر في المباراة المقبلة.

وقال مينساه: "لا أفكر كثيرًا في هذا الأمر، لا يصح إلا الصحيح، والصحيح يقول أن الصالة يجب أن تكون مكتظة بالجماهير في الظروف الطبيعية".

وأكمل: "لذلك، فلا يجب علينا أن نضع رأسنا للخلف ونقول أننا خسرنا بسبب وجود 50 فرد من المسؤولين أو المنظمين الذين يشجعون مصر، لا أرّ أهمية للحديث عن الأمر من الأساس".

واختتم: "أدرك تمامًا أن هناك بعض الأمور غير المكتملة في ظل الإغلاق التام علينا هنا، ولكن الحديث عن وجود تسمم متعمد لأي فرد في الفريق هو إنحياز تام وغير مقبول".

الجدير بالذكر أن الدنمارك ستلتقي مع مصر غدًا الأربعاء، في صالة استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة العالم لكرة اليد.