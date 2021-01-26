مدرب الدنمارك: هانسين ولاندين جاهزون للقاء مصر.. وآلام المعدة تطاردنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد نيكولاي جاكوبسون المدير الفني لمنتخب الدنمارك لكرة اليد، قدرة الثنائي نيكلاس لاندين وميكيل هانسين لاعبي فريقه على المشاركة في لقاء مصر، غدًا الأربعاء، في دور الثمانية من بطولة العالم.

وأشار جاكوبسون في تصريحات لقناة بي تي الدنماركية، إلى أن عددًا من لاعبي فريقه ما زالوا يعانون من آلام واضطرابات على مستوى المعدة، ما يجعله حائرًا في اختيار قائمة المواجهة.

وقال المدرب الدنماركي: "حتى الآن، لم يصلني أي شيء سلبي عن لاندين، لذلك فإن الموقع حاليًا جيد جدًا والفريق جاهز، لكننا ما زلنا نعاني من كثرة الإصابة باضطراب المعدة لأكثر من لاعب".

واختتم: "هانسين سيلعب غدًا، أنا واثق من قدرته على ذلك، ولكن قد يطرأ أي شيء في الساعات المقبلة، لا أعرف حتى الآن".

وكان نيكلاس لاندين حارس الدنمارك قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة فريقه الماضية ضد كرواتيا، بينما غاب ميكيل هانسين عن قائمة المواجهة بسبب آلام المعدة.

جدير بالذكر أن الدنمارك ستواجه مصر غدًا الأربعاء في صالة ستاد القاهرة الدولي، في تمام السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، ضمن مباريات ربع نهائي مونديال اليد.